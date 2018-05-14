Кудрин объявил о согласии возглавить Счетную палату

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Глава ЦСР Алексей Кудрин дал согласие возглавить Счетную палату. Своей задачей на новом посту он назвал снижение коррупции в финансовой сфере. По его словам, с президентом России Владимиром Путиным они еще не говорили о выдвижении экс-министра финансов на новую должность.

Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я поблагодарил фракцию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты", - сказал Кудрин по итогам встречи с президиумом фракции.

Своей задачей на новом посту он назвал снижение коррупции в финансовой сфере. По его словам, с президентом России Владимиром Путиным они еще не говорили о выдвижении экс-министра финансов на новую должность.

При этом Кудрин отметил, что планирует продолжить работу в Комитете гражданских инициатив, несмотря на возможное назначение на пост председателя Счетной палаты.

Между тем, в ходе встречи с президиумом фракции "Единая Россия" Кудрин заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты России еще более открытой для общества.

"Он нам сегодня сказал, он хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества для того, чтобы этот инструмент стал инструментом и парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства", - заявил первый замруководителя ЕР Андрей Исаев, передает РИА Новости.

По данным ТАСС, президиум фракции "Единая Россия" уже рекомендовал депутатам-единороссам выдвинуть кандидатуру Кудрина на пост председателя Счетной палаты. "Мы сегодня на президиуме предложили фракции рассмотреть и согласиться с решением президиума по внесению кандидатуры Алексея Леонидовича на эту должность", - сказал он.

10 мая стало известно, что депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить пост главы СП. Он ответил, что подумает над этим предложением и примет решение к понедельнику.

До этого Счетную палату возглавляла Татьяна Голикова. В мае 2018 года глава правительства России Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на пост вице-премьера, который будет заниматься социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением.

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