Путин провел первую встречу с новым премьером Армении Пашиняном
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В понедельник в Сочи состоялась первая встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава российского государства отметил, что Армения является для России ближайшим партнером и союзником в регионе - и это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов безопасности.
Президент России Владимир Путин провел первую встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Контакт лидеров состоялся в понедельник в Сочи, передает ТАСС.
"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент подчеркнул, что Москва рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе. Он подчеркнул, что это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов безопасности.
Со своей стороны Пашинян заявил: "Есть то, что не нуждается в обсуждении, - это стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией, по этому вопросу в Армении существует консенсус". "Мы настроены дать новый импульс этим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономической сфере", - заверил он.
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