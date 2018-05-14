На Гавайях началась новая эвакуация из-за активности вулкана

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На Гавайях объявили о новой эвакуации населения из-за увеличения вулканических трещин после извержения вулкана Килауэа. Несмотря на это, местные власти надеются, что туристы продолжат посещать остров. Российских туристов на острове нет.

На американском острове Гавайи объявили о новой эвакуации населения из района Пуна из-за увеличения вулканических трещин с 15 до 17 после извержения вулкана Килауэа, сообщает ТАСС.

"17-я вулканическая трещина достигает протяженности минимум несколько сотен метров, внутри видны всплески лавы. Трещина образовалась на территории частной собственности, проход туда воспрещен", - уточнило агентство по чрезвычайным ситуациям.

Тем не менее, власти Гавайев зовут туристов приезжать на острова, несмотря на извержение вулкана.

"Большой остров огромен, основная его часть никак не затронута извержением вулкана. Кроме того, процесс извержения постоянно контролируется", - передает "Интерфакс". Российских туристов на острове нет.

Извержение вулкана Килауэа, одного из самых активных действующих на Земле, началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. На прошлой неделе были эвакуированы порядка двух тысяч человек.

9 мая губернатор штата Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия, президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи.

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