Энергетика, торговля и медицина: в Сочи открылся саммит ЕАЭС

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Внимание международного сообщества приковано к Сочи. В понедельник там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Для Владимира Путина это первая после инаугурации встреча с партнёрами по союзу. Впервые Армению на ней представляет новый премьер-министр.

Для лидеров стран членов ЕАЭС это фактически первая встреча в этом году. А для президента Путина это еще и первый контакт с главами ближайших для России союзных государств после инаугурации. Оттого началу саммита в Сочи предшествует сразу серия двусторонних встреч, отмечает "ТВ Центр".

Первая из них к саммиту ЕАЭС не имеет никакого отношения. Параллельно в Сочи проходит выставка "Росатома", на которую пригласили и главу МАГАТЭ Юкия Амано. Его Путин и принимает еще утром. Под запись, правда, лишь дежурные слова.

"Вы знаете, что Россия один из ключевых участников процесса развития Атомной энергетики в мире. Полностью выполняем свои обязательства и все работы, которые проводит Россия в сфере развития атомной энергетики, строго укладывается во все ограничения, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения", - заявил Путин.

Уже без журналистов российский лидер и глава Международного агентства по атомной энергетике обмениваются мнениями по северокорейской проблематике. И, разумеется, обсуждают ситуацию вокруг Ирана. Из ядерной сделки с этой страной США вышли, принуждая теперь своих союзников в Европе поступить также. Хотя глава МАГАТЭ подтвердил, что Тегеран свою часть соглашения продолжает добросовестно выполнять.

Вскользь тема Ирана наверняка поднимается и на двусторонних встречах с лидерами стран-членов ЕАЭС. Хотя тут на первом плане скорее экономические вопросы. Их Путин обсуждает с президентом Белоруссии Лукашенко, главой Киргизии Жээнбековым, лидером Казахстана Назарбаевым. Однако самое пристальное внимание журналистов было приковано к первой встречи президента России и нового премьера Армении Никола Пашиняна. В апреле он организовал и возглавил массовые акции протеста в стране. Предыдущий премьер-министр Саргсян подал в отставку. А уже 8 мая парламент Армении утвердил Пашиняна главой правительства. Для него этот приезд в Россию стал первым зарубежным визитом после вступления в должность. И этот сигнал в Москве, конечно же, уловили.

"Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания на пост премьер министра Армении, у меня есть возможность встретиться с вами, потому что, я думаю, что есть кое-что, что можно обсуждать, но и есть кое-что, что не нуждается в обсуждении — это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. В принципе, я могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, консенсус и никто никогда не ставил, и, я думаю, не будет ставить под сомнения важность, стратегическую важность армяно-российских отношений", - заявил Пашинян.

Сам Пашинян неоднократно заявлял, что также как и его предшественник считает Россию стратегическим партнером для Армении. Причем, как в экономическом, так и в военном плане, тем самым подтверждая, что Ереван не собирается покидать ни ОДКБ, ни Евразийский экономический союз, прагматично оценивая выгоды от членства. В ближайшие дни, например, планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Временно к зоне свободной торговле вот-вот присоединится Иран. Активные переговоры ведутся с Израилем, Сербией и Сингапуром.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сочи.