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Финал конкурса "Лига ораторов" прошел в Москве. Из 700 участников в финал вышли 30 школьников.

В Москве прошел финал всероссийского конкурса "Лига ораторов". Школьники со всей страны соревновались в мастерстве публичных выступлений, передает "ТВ Центр".

Из 700 участников до финала дошли 30 лучших. Для них в столице организованы тренинги и мастер-классы с известными артистами и киноактёрами. Также они смогут продемонстрировать свои таланты в прямом эфире единой школьной радиостанции.

Победитель станет соведущим молодежной телевизионной премии "Дай 5!" Организатором конкурса уже второй год выступает Российское движение школьников.