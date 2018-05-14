Крупнейший столичный ТПУ "Рязанская" соединит четыре транспортные артерии города

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В районе станции "Нижегородская" Московского центрального кольца будет построен крупнейший транспортно-пересадочный узел столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения объекта. С МЦК здесь можно будет пересесть на строящиеся Кожуховскую и Большую кольцевую линии метро. Кроме того, продолжается реконструкция соседней железнодорожной ветки Горьковского направления.

На пересечении Рязанского проспекта и Московского центрального Кольца масштабная стройка. Этот восточный район, ранее откровенно обделенный инфраструктурой, в ближайшее время может стать одним самых удобных в столице с точки зрения транспортной доступности. Пассажирская платформа МЦК - лишь часть крупнейшего в Европе пересадочного узла, отмечает "ТВ Центр".

Глядя сверху на эту относительно компактную строительную площадку, сложно представить, что скоро здесь в одной точке пересекутся все виды общественного транспорта. По эстакадам проезжают ласточки Московского центрального кольца. Ниже — похожие на них электрички Горьковского направления железной дороги. Чтобы обеспечить пересадку, РЖД специально переносит ближайшую станцию на полкилометра.

Один из ключевых этапов строительства транспортно-пересадочного комплекса. На этой площадке идет возведение двойной станции метро "Нижегородская". Она соединит две новые линии метрополитена — Кожуховскую и Большую кольцевую.

Строительство станций метро тут ведется так называемым испанским методом Up-Down, который, в отличие от традиционного, позволяет одновременно вести работы и под землей и на поверхности.

"Сначала заливается верхняя плита. Делаются колонны. И соответственно строительство идет сверху вниз. Это дает возможность сооружать, учитывая то, что мы строим в плотной городской застройке, сократить негативное воздействие на городскую среду, а также проводить работы поверх плиты", - объясняет заместитель директора дирекции №3 по строительству Кожуховской линии Кирилл Марков.

Сложнейший инженерный проект - фактически гордость московских строителей. Используя в два раза меньше обычного рабочих рук, они обещают все работы выполнить в срок и с высоким качеством.

"Мы не столько собираем всё это в кучу, а наоборот — развязываем, чтобы удобно было переходить с одного вида транспорта на другой, плюс обеспечиваем возможность проезда с этой точки практически в любую часть города. В конечном итоге, это будет один из лучших, с точки зрения транспорта, районов", - заявил Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что на ТПУ "Рязанская" будет открыт центр "Мои документы" для жителей Нижегородского района. По его словам, ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех объектов узла, им будут пользоваться около 400 тысяч пассажиров в сутки.

Андрей Сидоренко, Илья Ушаков, Алексей Ивановский, Валерий Белинский. "ТВ Центр".