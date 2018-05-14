Спецназовец Росгвардии спас четырехлетнюю девочку на МКАД

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Сотрудник Росгвардии спас жизнь жизнь 4-летней девочки. Инцидент произошел на МКАД. Ильдар Бахтияров увидел на обочине женщину с задыхающимся ребенком на руках и на своем автомобиле отвез их в ближайшую больницу.

Военнослужащий Росгвардии спас ребёнка, передает "ТВ Центр". 9 мая Ильдар Бахтияров, возвращаясь по МКАД домой в Балашиху, увидел у обочины женщину, которая просила о помощи.

На руках у неё была 4-летняя девочка без сознания. Машин на дороге было много, но спецназовец оказался единственным, кто остановился. "Скорую помощь", разумеется, вызвали, но ждать её приезда времени не было.

Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает, по словам врачей, во многом благодаря грамотным действиям сотрудника Росгвардии. Поступок Ильдара Бахтиярова высоко оценило и командование соединения.