В столице стартует очередной сезон программы "Московская смена"

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247 центров дневного пребывания будут работать этим летом для детей в рамках программы "Московская смена".

Этим летом в рамках программы "Московская смена" в городе будут работать 247 центров дневного пребывания школьников. Находиться там они смогут не до 6, как в прошлом году, а до 7 часов вечера, передает "ТВ Центр".

В программе задействованы 132 общеобразовательных и 26 спортивных школ, а также 87 социальных учреждений. Там ждут детей, которые не уехали из города на лето. Для них организуют бесплатное питание, экскурсии и интересные занятия. Запись на первую, июньскую, смену откроется 25 мая.