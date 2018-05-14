Южноуральца, бросившего кружку в полицейского, отправили в колонию

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Суд приговорил к 10 месяцам колонии 51-летнего жителя Челябинской области за то, что он прицельно метнул из окна керамическую кружку в голову полицейскому. Вид и размер наказания определен с учетом отрицательной характеристики обвиняемого, который злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

В Челябинской области суд приговорил к 10 месяцам колонии мужчину, бросившего кружку в полицейского, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в декабре 2017 года в городе Карталы. К 51-летнему местному жителю, в отношении которого поступило сообщение о преступлении, прибыли участковый и сотрудник патрульно-постовой службы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире и решил из открытого окна прицельно бросить керамическую кружку в голову полицейскому.

Мужчина признан виновным в "применении насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вид и размер наказания определен с учетом отрицательной характеристики обвиняемого, который злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

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