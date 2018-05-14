Не менее 16 палестинцев погибли при столкновениях с армией Израиля

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Израильские силовики открыли огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов со стороны палестинцев. Они проходят на границе сектора Газа и Израиля. В результате погибли не менее 16 человек. Число раненых составляет около 600 митингующих.

Во время акций протеста на границе сектора Газа и Израиля погибли 16 человек со стороны палестинцев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.

Число раненых в ходе беспорядков составляет около 600 человек.

По данным РИА Новости, израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.

Всего израильские военные насчитали около 10 тысяч участников беспорядков. Из опасений, что толпы митингующих пойдут на прорыв границы, армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады. Еще одну удалось перебросить на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.

В понедельник состоится открытие посольства США в Иерусалиме, а во вторник будет день 70-й годовщины Накбы - национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев. На 14 и 15 мая палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, которая унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.