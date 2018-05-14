В Госдуму внесли законопроект о снижении зарплат депутатов

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Представители "Справедливой России" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении месячной зарплаты депутатов до 35 тысяч рублей. Это в десять раз меньше, чем они получают сейчас. Цифра обозначена из расчета среднего месячного дохода в России.

Руководители фракции "Справедливая России" Сергей Миронов и Олег Нилов внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о снижении зарплаты депутатов с 350 до 35 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Согласно предложению представителей "СР", оклад депутата должен устанавливаться в размере средней зарплаты по стране. В настоящее же время доход депутата приравнен к зарплате министра правительства России: в год он составляет около четырех с половиной миллионов рублей. При этом председатели комитетов за год получают от пяти до пяти с половиной миллионов.

Вместе с тем в пояснительной записке отмечается, что распространить новые суммы доходов следует как на депутатов Госдумы, так и на членов Совета Федерации. По мнению авторов документа, подобные меры будут стимулировать представителей парламента развивать экономику, тем самым повышая средний заработок граждан страны.

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