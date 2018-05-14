Омские казаки будут следить за нарушениями правил парковки в городе

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В мэрии Омска заключили договор с местным казачьим сообществом. Его представители будут фиксировать нарушения при парковке автомобилей. Свою работу казаки начали уже 14 мая: они фотографировали транспортные средства на улице Лукашевича.

Власти Омска заключили договор с казачьим сообществом города - отныне его представители будут следить за нарушениями городских правил парковки. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на FlashSiberia.

Отмечается, что уже в понедельник, 14 мая, казаки начали фотографировать транспортные средства вдоль улицы Лукашевича, которые были припаркованы неправильно.

Вместе с тем в городском управлении Министерства внутренних дел подтвердили факт заключения договора. Его целью называют пресечение правонарушений.

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