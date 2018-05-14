Путин оценил сотрудничество России и Киргизии
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Сотрудничество России и Киргизии развивается неплохо по ряду традиционных направлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает ТАСС.
"На мой взгляд, есть о чем поговорить, хорошие примеры сотрудничества есть. У нас ряд направлений, которыми мы занимаемся традиционно, и в целом они двигаются неплохо, на мой взгляд", - сказал Путин.
"Сегодня будет возможность поговорить и в широком составе с коллегами по развитию нашего сотрудничества в рамках нашей экономической организации", - добавил он, говоря о Евразийском экономическом союзе.
В свою очередь, Жээнбеков поблагодарил Путина за встречу и за возможность обсудить вопросы сотрудничества. Он отметил, что с начала года активизировался диалог двух стран практически на всех направлениях и уровнях.
Ранее в Сочи состоялась первая встреча Путина и нового армянского премьера.
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