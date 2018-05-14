Собянин предложил организовать избирательные участки за пределами Москвы

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Во время выборов мэра Москвы могут быть созданы избирательные участки за пределами столицы. Соответствующий законопроект внес в московский парламент сам мэр города Сергей Собянин. По его словам, выборы пройдут 9 сентября 2018 года - в самое "дачное" воскресенье осени. В связи с этим, в день голосования многие будут вынуждены либо менять планы на отдых, либо "игнорировать свой гражданский долг".

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект. Он предлагает во время выборов главы города создать избирательные участки за пределами столицы. Об этом он написал на своем персональном сайте.

"Сегодня я внес в Мосгордуму проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами Москвы. Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно", - отмечается в сообщении.

Он напомнил, что по закону выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года - в самое "дачное" воскресенье осени. На встречах с пенсионерами и другими людьми мэр часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо "игнорировать свой гражданский долг".

"Не говорю уже о сотнях тысяч москвичей, которые до ноября постоянно живут на дачах", - подчеркнул Собянин.

Теперь, по словам, мэра города, появилась возможность это исправить.

"Механизм голосования не по месту жительства, а по месту временного пребывания ("мобильный избиратель") был опробован на выборах президента России. Предлагаю расширить использование "мобильного избирателя" на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города", - написал Собянин.

Глава города добавил, что эта идея обсуждалась с ЦИК. "Коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан", - отметил он.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что главное - чистота и прозрачность выборов.

"Наблюдение за ходом голосования на «загородных» участках должно быть таким же, как и в Москве", - написал он.