В московском метро появился новый состав со сквозным проходом

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В парке поездов Калужско-Рижской линии Московского метрополитена пополнение - теперь там ходит новейший состав "Москва". Он на 15% вместительнее предшественников, оснащен большим количеством сидений и повышенной шумоизоляцией.

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена начал свою работу новый состав "Москва" со сквозным проходом между вагонами, сообщает "МИР24".

Уточняется, что новинка оснащена повышенной шумоизоляцией и большим количеством сидений. Согласно заявлению авторов проекта, новый состав вместительнее своих предшественников на 15 процентов.

Также отмечается, что с 2017 года на "оранжевой" ветке запустили десять новых поездов "Ока". Что касается составов "Москва", то их в столичной подземке на сегодняшний день насчитывается 45 штук, 44 из которых работают на Таганско-Краснопресненской линии.

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