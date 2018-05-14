Медведев представит Путину предложения по структуре нового кабмина 15 мая

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Во вторник, 15 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту России Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства. Однако это не означает, что будут приняты какие-либо кадровые решения, уточнила пресс-секретарь главы камбина Наталья Тимакова.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным 15 мая представит предложения по структуре нового правительства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Она подчеркнула, что это не означает, что в этот день будут озвучены кадровые решения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин во вторник, 15 мая, встретится с Медведевым. Согласно Конституции, председатель правительства обязан не позднее недельного срока после своего назначения представить российскому лидеру предложения по структуре нового правительства.

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