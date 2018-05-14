Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста 15 мая

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В торжественной церемонии открытия автодорожной части Крымского моста, запланированной на 15 мая, примет участие президент России Владимир Путин. Он оценит готовность всех служб, в том числе Единого центра управления дорожным движением. 16 мая в 5:30 дорога будет открыта для автомобилистов.

На церемонии открытия Крымского моста 15 мая ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.

Уточняется, что глава государства оценит готовность эксплуатационных служб, а также Единого центра управления дорожным движением.

Автомобилисты смогут начать пользоваться новым путем через Керченский пролив уже с 5:30 утра 16 мая, что на полгода опережает изначально заявленные сроки. Движение откроют одновременно с двух берегов. Максимальную разрешенную скорость установят на отметке в 90 километров в час.

Длина Крымского моста, строительство которого начали в 2015 году, составит 19 километров. Его железнодорожная часть станет доступна в 2019 году.

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