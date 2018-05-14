Роспотребнадзор обнародовал итоги проверки молочной продукции

Теги: Общество роспотребнадзор продукты

Роспотребнадзор подвел итоги масштабного исследования молочной продукции в России. Выяснилось, что доля фальсификата не превышает восьми процентов.

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование российского рынка молочных продуктов, по результатам которого был определен уровень немолочных жиров в молоке и твороге.

Как пишет "Русская планета", немолочные жиры были найдены в восьми пробах молока из 90 образцов и в шести пробах творога из 73. Доля поддельной молочной продукции не превышает 8%.

В середине апреля стало известно, что в России планируют запретить производство и продажу сыроподобной продукции, которая содержит от 50 до 100% растительных жиров.

Читайте также:

Продукты питания в России начнут маркировать по типу "светофор"