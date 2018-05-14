СМИ узнали о будущем Лаврова и Шойгу в новом правительстве

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И. о. главы МИД России Сергей Лавров, а также и. о. главы Минобороны нашей страны Сергей Шойгу должны сохранить посты министров иностранных дел и обороны в новом правительстве, утверждают источники в парламенте. А вот Александр Ткачев, Максим Соколов и Михаил Абызов вряд ли будут работать в новом кабмине.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сохранит пост главы МИД в обновленном кабмине. Также свою должность может сохранить и. о. главы Минобороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд источников в парламенте.

Кроме того, в кабмине должен остаться и. о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

В то же время, исполняющие обязанности глав Минтранса и Минсельхоза Максим Соколов и Александр Ткачев, а также вице-премьер и.о. министра по делам "открытого правительства" Михаил Абызов вряд ли будут работать в новом правительстве.

Между тем, посты вице-премьера и министра, кроме Антона Силуанова сможет совмещать Алексей Гордеев.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев назвал имена тех, кого он хотел бы видеть в составе нового кабмина. В частности, первым своим заместителем он решил назначить Антона Силуанова, который мог бы заниматься "экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов".

На пост вице-премьера по вопросам строительства он предложил Виталия Мутко. Ольга Голодец, по его мнению, должна стать вице-премьером по вопросам культуры и спорта, а замминистра обороны Юрий Борисов – его заместителем, курирующим ВПК. Дмитрий Козак может стать вице-премьером по вопросам энергетики и промышленности.

Действующая глава Счетной палаты Татьяна Голикова должна, по мнению Медведева, заняться вопросами, связанными с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. А сельское хозяйство глава правительства попросил доверить Алексею Гордееву.