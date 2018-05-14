Суд отменил временное закрытие московского ТЦ "Персей для детей"

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Суд в Москве прекратил производство по иску прокуратуры с просьбой закрыть "Персей для детей". Пожар в ТЦ произошел 4 апреля. При эвакуации из здания погиб один человек, во время тушения пожара пострадали шестеро пожарных.

Суд прекратил производство по иску прокуратуры с просьбой закрыть торговый центр "Персей для детей" и отменил обеспечительные меры в виде временного закрытия московского ТЦ.

"Производство по иску было приостановлено в связи с тем, что документ был неверно подан. Подавали его в рамках Гражданско-процессуального кодекса, однако следовало представлять иск в суд, руководствуясь нормами Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее суд временно запретил деятельность "Персея для детей" в связи с нарушениями пожарной безопасности. Пожар в ТЦ произошел 4 апреля. При эвакуации из здания погиб один человек, во время тушения пожара пострадали шестеро пожарных.

Как сообщили в МЧС, причиной пожара в московском торговом центре могла стать неисправность освещения. Следственный комитет возбудил дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".

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