В центре Москвы отреставрируют дом актеров МХАТ

Теги: Москва строительство реставрация

Правительство Москвы объявило конкурс на реставрацию дома актеров МХАТ в Глинищевском переулке, где в 30-40-е годы двадцатого века жил режиссер Немирович-Данченко. Победитель займется ремонтом стен фасадов, а также восстановлением монументальной живописи. Начальная стоимость контракта - 15,3 миллиона рублей.

Власти Москвы объявили конкурс, победитель которого займется реставрацией здания в центре столицы, где в 1930-1940 годы жил театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на городской департамент по конкурентной политике.

Работы необходимо будет закончить за пять месяцев с момента заключения договора. Начальную стоимость контракта оценили в 15,3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 28 мая 2018 года.

Уточняется, что победитель должен будет отреставрировать стены фасадов, белокаменный портал, крыльцо, терразитовую штукатурку и гранитную облицовку. Также в обязательства будет входить воссоздание монументальной живописи.

Дом актеров МХАТ, представляющий собой тринадцатиэтажное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров, был построен по проекту архитекторов Луцкого и Владимирова в период с 1935 по 1938 годы. Он сочетает в себе стили сталинского ампира и конструктивизма. Расположен в Глинищевском переулке.

Читайте также:

Суд отменил временное закрытие московского ТЦ "Персей для детей"

Детеныши кошачьего лемура появились в Московском зоопарке

У Донского монастыря выстроилась очередь к мощам святителя Луки