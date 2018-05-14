В школах Москвы появится пятая четверть

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В рамках программы "Московская смена" в 132 школах столицы появится дополнительная пятая четверть. Заявление на посещение занятий в свободной форме принимаются до 24 мая. Ученики смогут исправить оценки, а также присутствовать на мастер-классах в технических лабораториях.

Заместитель главы столичного департамента образования Павел Карпов заявил, что в 132 школах Москвы появится пятая четверть. Об этом пишет "Российская газета".

Карпов отметил, что обучение в пятой четверти будет добровольным и призвано помочь отстающим ученикам исправить оценки. Также уточняется, что школьникам будут помогать решать проблемы с социализацией. Заявление на посещение дополнительных занятий можно будет в свободной форме подать до 24 мая.

Этот проект станет частью программы "Московская смена". Участвовать в ней будут учебные заведения, оснащенные техническими лабораториями. Вместе с тем авторы инициативы рассчитывают, что приоритетом дополнительной четверти станет робототехника, а занятия будут проходить в форме мастер-классов.

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