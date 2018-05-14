Российскую птицу вновь начнут поставлять в Ирак

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Ирак снял ограничения с России на поставку птицеводческой продукции, ранее принятые из-за птичьего гриппа. Вместе с тем для замороженных продуктов все еще действует специальная процедура аттестации и сертификации выездной инспекции.

Иракское правительство исключило Россию из списка государств, которым запрещено поставлять на территорию страны живую птицу и птицеводческую продукцию. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что изначально запрет был связан с птичьим гриппом. После снятия ограничений Россия вновь может импортировать в Ирак все виды живой птицы, а также яйца и замороженную продукцию соответствующей принадлежности.

Вместе с тем уточняется, что замороженные продукты допускаются только при наличии необходимой сертификации и аттестации выездной инспекции.

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