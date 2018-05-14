Российскую птицу вновь начнут поставлять в Ирак
Ирак снял ограничения с России на поставку птицеводческой продукции, ранее принятые из-за птичьего гриппа. Вместе с тем для замороженных продуктов все еще действует специальная процедура аттестации и сертификации выездной инспекции.
Иракское правительство исключило Россию из списка государств, которым запрещено поставлять на территорию страны живую птицу и птицеводческую продукцию. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на Россельхознадзор.
Отмечается, что изначально запрет был связан с птичьим гриппом. После снятия ограничений Россия вновь может импортировать в Ирак все виды живой птицы, а также яйца и замороженную продукцию соответствующей принадлежности.
Вместе с тем уточняется, что замороженные продукты допускаются только при наличии необходимой сертификации и аттестации выездной инспекции.
Читайте также:
Глава Минсельхоза выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора
Россельхознадзор разрешил поставки томатов с пяти турецких предприятий
Россельхознадзор с 10 апреля запрещает ввоз свинины из Белоруссии