Каталония получила нового главу правительства региона

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Каталонский парламент на заседании в понедельник утвердил нового главу женералитета. Им стал Ким Торра. За его кандидатуру проголосовали 66 депутатов, против – 65.

Парламент Каталонии утвердил представителя партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой правительства региона. Как сообщает "Интерфакс", его кандидатуру поддержали 66 парламентариев, против – 65, еще четверо воздержались.

Кандидатура Торры была представлена прежним председателем кабмина Каталонии Карлесом Пучдемоном, который уже поздравил своего преемника.

"Поздравляю Кима Торру, достопочтенного председателя Женералитета Каталонии. Культура и свобода, республика и демократия. Мои тепло и поддержка с безграничной благодарностью! Да здравствует Каталония!", - сказал он.

Сам Пучдемон был задержан на территории ФРГ 25 марта. Он следовал из Финляндии в Бельгию. Перед этим Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

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