МИД Израиля: еще три государства могут перенести посольства в Иерусалим

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14 мая в Иерусалиме проходит открытие посольства США, и МИД Израиля заявляет, что в скором времени еще три страны, помимо Штатов, Парагвая и Гватемалы, пойдут на аналогичный шаг.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что еще три государства, помимо Соединенных Штатов, Парагвая и Гватемалы, могут перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим, пишет РИА "Новости".

"Ввиду чувствительности вопроса на данный момент я не могу их назвать, на них оказывается значительное международное давление", - сказал Нахшон, добавив, что, по его мнению, к концу 2018 года на подобный шаг могут решиться еще больше стран.

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме проходит торжественная церемония открытия посольства США. Это решение было принято президентом Штатов Дональдом Трампом еще в декабре 2017 года. В связи с процедурой были усилены меры безопасности, на западный берег реки Иордан и к границе сектора Газа подтянули дополнительные войска.

Вместе с тем в Кремле заявили, что вариант с переносом в Иерусалим российского посольства не рассматривается, а подобная мера со стороны США может спровоцировать повышение уровня напряженности в регионе.

Позднее стало известно, что в результате протестов на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 16 палестинцев, по которым начали стрелять израильские силовики. Всего пострадали около 600 человек.

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