На московских улицах появятся стеклянные кабины для инспекторов ГИБДД

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На московские улицы возвращаются стеклянные кабины для регулировщиков. Городские власти устанавливают их на основных магистралях, спецтрассах и на особо загруженных перекрестках. С просьбой вернуть так называемые "стаканы" к столичным властям обратились представители МВД. Сейчас на московских улицах уже появились 38 таких кабин - они стилизованы под те, которые стояли в городе в советское время.

И в летний зной, и в зимний холод они всегда на своём посту - служба такая. Умные светофоры и камеры видеонаблюдения с профессионализмом госавтоинспекторов конкурировать не могут. Вот и мокнут сотрудники ГИБДД под дождем и бесстрашно стоят под палящим солнцем, передает "ТВ Центр".

На оживленных городских магистралях вскоре службу станет нести проще. На московские улицы, сменив название с милицейских на полицейские, возвращаются старые добрые стаканы. "Консоль регулировщика", если выражаться протокольным языком.

"К регулированию дорожного движения их появление никакого отношения не имеет. С другой стороны, человек видит - впереди эта будочка. Он инстинктивно начинает ехать совсем правильно, соблюдая все тонкости правил и не нарушать. Во всяком случае, в ближайшие годы отказаться от живого сотрудника такой задачи нет, так почему же оставшимся на земле работникам не создать человеческие условия", - отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

А кинооператоры особенно любили подчеркивать эту деталь городского пейзажа. "Девушка без адреса", "Служебный роман" и десятки других кинолент. Герои встречались, влюблялись и расставались под чётким взором постовых.

Дизайн новых кабин обещают сделать в стиле тех, что стояли на московских улицах с конца 50-х. У стаканов, тогда еще граненых, назначали свидания и встречи. У регулировщика спрашивали дорогу.

Им сверху было видно все. Стаканы располагались на трехметровой высоте над проезжей частью. В 2010 году последние кабины демонтировали. И сейчас решили вернуть. Правда, теперь полицейские не будут смотреть на водителей свысока. Кроме того, в новых кабинах не будет дверей и электричества. Пульт управления светофором - единственная техническая начинка. Уже сейчас в городе установлено 38 таких кабин регулировщика, ну а в будущем они, возможно, станут одной из визитных карточек столичных дорог.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".