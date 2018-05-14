Посольство США в Иерусалиме официально открылось

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В Иерусалиме официально открылось посольство США. Делегацию Штатов возглавлял заместитель госсекретаря Джон Салливан. Также в нее вошли дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Было показано видеообращение Дональда Трампа. Вместе с тем на границе сектора Газа и Израиля протестующие палестинцы столкнулись с силовиками.

В Иерусалиме завершилась торжественная церемония открытия посольства США, которое перенесли в город из Тель-Авива. Об этом сообщает "Интерфакс".

Официальную делегацию Штатов возглавлял заместитель государственного секретаря Джон Салливан. Также в нее вошли дочь президента страны Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

В ходе мероприятия показали видеообращение Дональда Трампа, в котором тот говорил об Израиле как о "суверенной нации, имеющей право определять собственную столицу". Вместе с тем Трамп выразил надежду на установление мира на Ближнем Востоке.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что еще три государства, помимо Штатов, Гватемалы и Парагвая, готовятся перенести свои посольства в Иерусалим. В Кремле же выразили опасения, что подобная мера со стороны США может привести к увеличению напряженности в регионе.

При этом поступала информация о собравшихся на границе сектора Газа и Израиля протестующих палестинцах. Они пытались пересечь пограничное заграждение. Согласно данным Bloomberg, в результате столкновения протестующих и силовиков погиб 41 человек.

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