Молдавию наделили статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС
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В результате голосования высшего Евразийского экономического совета Молдавия получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС. Решение принималось в узком составе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Молдавия получила статус государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе по итогам голосования высшего Евразийского экономического совета. Об этом пишет РИА "Новости".
Отмечается, что решение принималось в узком составе.
В настоящее время членами международного интеграционного экономического объединения ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Организация создана на базе Единого экономического пространства и Таможенного союза. Она функционирует с 1 января 2015 года.
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