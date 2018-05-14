Молдавию наделили статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС

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В результате голосования высшего Евразийского экономического совета Молдавия получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС. Решение принималось в узком составе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Молдавия получила статус государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе по итогам голосования высшего Евразийского экономического совета. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что решение принималось в узком составе.

В настоящее время членами международного интеграционного экономического объединения ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Организация создана на базе Единого экономического пространства и Таможенного союза. Она функционирует с 1 января 2015 года.

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