В Приамурье потушили все природные пожары

Теги: пожар лес Происшествие

В Амурской области готовятся снять режим ЧС, введенный там 26 апреля. Сообщается о ликвидации всех природных пожаров в Приамурье и отсутствии новых очагов возгораний. Федеральный резерв авиалесоохраны собирается уменьшить численность группировки в области.

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили о двенадцати ликвидированных в Приамурье природных пожарах на общей площади в 43,8 тысячи гектаров, а новые очаги возгорания не зафиксированы, так что Федеральный резерв авиалесоохраны сокращает группировку в области. Об этом пишет "Интерфакс".

В настоящее время рассматривается вопрос о снятии режима ЧС в Амурской области, введенный 26 апреля. До текущего момента регион был лидером по площади лесных пожаров в России.

Ранее поступала информация об открытии пожароопасного сезона в 71 субъекте страны.

Читайте также:

МЧС приостановило работу 154 ТРЦ из-за грубых нарушений пожарной безопасности

МЧС поделилось подробностями обрушения пятиэтажки в Саратове

Пожарные третий день тушат свалку в Екатеринбурге

Пожар на шахте "Распадская" потушен