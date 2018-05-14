Медведев подписал указ о строительстве первой в России высокоскоростной железной дороги

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург. Весь путь по ней будет занимать чуть более часа. Это положит начало смене всей транспортной стратегии.

В России появится первая высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет Челябинск и Екатеринбург: соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что весь путь по новой магистрали будет занимать чуть больше часа. Сам Медведев добавил, что этот проект призван в том числе положительно повлиять на инфраструктуру регионов, по которым протянется новая железная дорога.

Вместе с тем глава кабинета министров особо подчеркнул, что магистраль необходимо интегрировать в общероссийскую сеть, что повлечет за собой смену всей транспортной стратегии.

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