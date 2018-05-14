В Москве открыли памятник Цветаевой работы Церетели

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В столичной районе Строгино во дворе школы 1619 торжественно открыли памятник Марине Цветаевой работы Зураба Церетели. Поэтесса изображена сидящей на скамейке с розой в руках. Эта скульптура - реплика с работы Церетели, расположенной во французском Сен-Жиль-Круа-де-Ви.

В Москве во дворе школы 1619 в районе Строгино состоялась торжественная церемония открытия памятника поэтессе Марине Цветаевой работы скульптора Зураба Церетели, пишет РИА "Новости".

Уточняется, что монумент, изображающий Цветаеву сидящей на скамейке с розой в руке, является репликой с работы Церетели. Оригинал же расположен во французском городе Сен-Жиль-Круа-де-Ви.

В ходе мероприятия сам Церетели сообщил, что у него уже есть еще одна идея для памятника Цветаевой, который изобразит ее сидящей рядом с Борисом Пастернаком.

Эта скульптура стала вторым московским памятником Цветаевой. Первый в 2007 году установили недалеко от дома-музея писательницы в Борисоглебском переулке.

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