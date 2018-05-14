Меру пресечения Малобродского изменили на подписку о невыезде

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На официальном сайте СКР появилось сообщение об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому с заключения в СИЗО на подписку о невыезде. Во внимание были приняты возраст и состояние здоровья подозреваемого, а также то, что сбор улик завершен, так что обвиняемый никак не повлияет на ход дела, находясь на свободе.

Представители Следственного комитета России вынесли решение об изменении меры пресечения бывшему генеральному продюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому с заключения в СИЗО на подписку о невыезде. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что решение было принято с учетом возраста и состояния здоровья подозреваемого. Также следователи отмечают, что сбор доказательств по делу завершен, так что обвиняемый, находясь на свободе, никак не повлияет на результаты расследования. Сам Малобродский в настоящее время находится в больнице. В ходе одного из заседаний в Басманном суде он пожаловался на ухудшение самочувствия. Прибывшие на вызов медики диагностировали у него инфаркт миокарда.

После случившегося мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Малобродский доставлен в кардиоблок 20-й больницы и находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в прокуратуру уже поступало ходатайство от СКР, в котором выражалась просьба об изменении меры пресечения Малобродского, однако тогда было решено оставить его под стражей. В следственном изоляторе экс-продюсер "Седьмой студии" находится с июня 2017 года.

Кроме Малобродского, по делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-генеральный директор организации Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".

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