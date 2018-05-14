Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 50

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По меньшей мере 50 граждан Палестины погибли, около двух тысяч ранены в ходе беспорядков на границе Израиля и сектора Газа. И число жертв постоянно растёт. Десятки тысяч палестинцев вышли на митинги против переноса посольства США в Иерусалим. В МИД России отметили, что негативно относятся к этому шагу.

На границе с сектором Газа в понедельник начались стычки с израильскими силовиками. Демонстранты забрасывают израильтян камнями, бутылками с зажигательной смесью, жгут покрышки. На попытки прорвать заграждения израильские военные, которые ещё накануне объявили эту территорию "закрытой военной зоной", ответили огнём на поражение и слезоточивым газом. По последним данным, погибли 50 палестинцев, передает ТАСС.

Беспорядки охватили и Западный берег Иордана - Вифлеем и Рамаллу. Сама церемония открытия американского посольства в Иерусалиме прошла при беспрецедентных мерах безопасности. В Москве одностороннее решение американской администрации осудили, отметив, что оно разрушает и без того хрупкий баланс интересов в регионе.

"Что касается вопроса об открытии посольства США в Иерусалиме, мы неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению. Убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Решение США о переносе посольства в Иерусалим подверглось и критике со стороны Парижа. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник призвал предотвратить эскалацию конфликта. "Франция в очередной раз призывает израильские власти проявить проницательность и применять силу только в ответ на соразмерные действия (Палестины)", — приводит его слова Reuters.

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