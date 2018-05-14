ЦБ спрогнозировал инфляцию на 2018 год
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По прогнозам Центробанка, в 2018 году инфляция в России составит 3-4 процента. Ранее снижение инфляции спрогнозировал Минфин.
Центральный банк России выступил с прогнозом по инфляции в стране на 2018 год, оценив ее в пределах 3-4 процентов. Об этом пишет РИА "Новости".
Вместе с тем, по словам руководителя департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игоря Дмитриева, в апреле годовая инфляция в России составила 2,4 процента, прогноз на май - 2,3,-2,4 процента.
При этом ранее Минфин спрогнозировал снижение инфляции в России в 2018 году до 2,8 процента.
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