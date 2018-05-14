Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею в Дании
Россия обыграла Словакию со счетом 4:0 на ЧМ по хоккею в Дании. После этой победы россияне остаются вторыми в группе А с 16 очками. Следующий матч - с лидерами группы шведами 15 мая.
В шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России разгромила Словакию со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0), передает "Интерфакс".
В составе россиян заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев.
После этой победы подопечные Ильи Воробьева занимают второе место в группе А с шестнадцатью очками, на один балл отставая от Швеции. Со скандинавской командой россияне встретятся уже 15 мая.
В свою очередь, словаки идут в своей группе пятыми с восемью очками.
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