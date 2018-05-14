В подмосковном гипермаркете мебели ликвидировали пожар

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В подмосковном Дзержинском загорелся гипермаркет мебели. Открытое горение на площади в 30 квадратных метров ликвидировали 20 единиц техники и 67 человек. В настоящее время пожар потушен.

В гипермаркете мебели "Интерьер Plaza" в подмосковном Дзержинском произошло возгорание, в настоящее время пожар потушен. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что открытое горение произошло на площади в 30 квадратных метров. Само здание расположено на улице Энергетиков.

В ликвидации ЧП участвовали 67 человек и 20 единиц техники.

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