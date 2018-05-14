В МИД заявили о праве адекватно ответить на новые санкции ЕС

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Москва сохраняет за собой право адекватно отреагировать на расширение Евросоюзом санкций в отношении российских граждан. Об этом заявили в понедельник в МИД нашей страны. Там отметили, что новые меры ЕС "в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова".

В МИД России в понедельник прокомментировали новые санкции ЕС в отношении нескольких крымских чиновников. В ведомстве указали, что решение Брюсселя вновь демонстрирует его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова.

"Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове. Есовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее", - отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что сохраняют за собой право адекватно отреагировать на ограничительные меры, которые превратились "в ритуальные демонстрации внутриесовской "солидарности". "Единственный их практический результат - накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан", - подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза внес в черный список еще пятерых крымских чиновников из-за проведения выборов президента России в Крыму. До настоящего момента в санкционный список входили 150 лиц и 38 организаций.

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