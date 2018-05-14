Медведев подписал концепцию развития туризма до 2025 года

Теги: Общество медведев туризм

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма в России до 2025 года. Документ касается и въездной, и внутренней стороны отрасли.

Концепция федеральной целевой программы по развитию туризма в России до 2025 года подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает РИА "Новости".

Глава кабинета министров отметил, что концепция обсуждалась довольно продолжительное время, а также что в ходе обсуждений возникали вопросы и разногласия. По его словам, касается она как внутренней, так и въездной стороны отрасли.

Также Медведев подчеркнул, что туризм является значительной статьей дохода в бюджет.

Читайте также:

Ростуризм: антироссийская пропаганда увеличила турпоток из США на четверть

Медведев представит Путину предложения по структуре нового кабмина 15 мая

Медведев обозначил важнейшие задачи "майского указа" Путина