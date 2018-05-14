ООН не будет проводить собственное расследование гибели людей в секторе Газа

Теги: Политика сша израиль палестина сектор газа

Организация Объединенных Наций высказалась за проведение расследования гибели людей в секторе Газа, однако не будет организовывать его своими силами. В ООН рассчитывают на действия "властей", не уточняя при этом, каких именно. Между тем число погибших на границе Израиля и сектора Газа увеличилось до 52 человек.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает за проведение расследования гибели людей в секторе Газа, однако не планирует заниматься этим вопросом самостоятельно. Об этом пишет РИА "Новости".

Хак подчеркнул, что в ООН хотят увидеть "качество и достоверность расследования властей", однако он не уточнил, каких именно.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов на границе Израиля и сектора Газа погибли до 52 палестинцев, около двух с половиной тысяч человек получили ранения. Уточняется, что к месту событий были стянуты две дополнительные пехотные бригады израильской армии.

Протесты в регионе вспыхнули в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва негативно воспринимает это событие, так как не поддерживает решение в одностороннем порядке ревизовать договоренности между участниками международного сообщества.

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