Племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе

Теги: Общество отравление великобритания

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что ей повторно отказали в британской визе, сославшись на низкий доход. Она намеревалась приехать в Великобританию, чтобы проведать двоюродную сестру Юлию, также пострадавшую в инциденте в Солсбери.

Виктории Скрипаль, являющейся племянницей бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля, повторно отказали в британской визе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова супруга Виктории Арсения Елифантьева.

Ранее посольство Великобритании в России уже отказывало Виктории Скрипаль в визе, когда та собиралась навестить свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. При этом, как рассказала Виктория "Известиям", причиной повторного отказала стал недостаточный заработок. Виктория Скрипаль работает экономистом и получает около ста тысяч рублей, что, по мнению властей Великобритании, является недостаточной суммой для пребывания в стране.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания в английском Солсбери 4 марта. В Лондоне считают, что обоих отравили при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок", и рассматривают Россию в качестве виновника произошедшего. Москва категорически отвергает обвинения. При этом, согласно последней информации, и Сергей, и Юлия пришли в сознание.

Читайте также:

СМИ узнали о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

Москва получила ответы от ОЗХО на вопросы по делу Скрипаля

Захарова назвала три главных "вранья" Лондона по делу Скрипаля