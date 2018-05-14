Посольство сообщило о допросах прибывающих в Британию россиян

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Российское посольство в Великобритании рассказало о "дискриминационном подходе" британских силовых служб к российским гражданам. Согласно заявлению ведомства, прибывающих в страну россиян задерживают и допрашивают. В посольстве России призывают сообщать о подобных случаях по электронной почте.

Сотрудники силовых структур Великобритании задерживают и допрашивают прибывающих в страну российских граждан, рассказали в посольстве России в Лондоне. Об этом пишет "Интерфакс".

Представители российского ведомства в своем заявлении назвали действия британских служб "немотивированными", а также подчеркнули, что граждане России приезжают на законных основаниях, имея при себе все необходимые документы, в частности, визу.

В посольстве России призывают сограждан сообщать о возникающих проблемах по электронному адресу info@rusemb.org.uk, чтобы предотвращать "дискриминационный подход" со стороны британских властей.

Ранее стало известно, что племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, найденного без сознания в Солсбери 4 марта, повторно отказали в британской визе, сославшись на низкий доход.

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