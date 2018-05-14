Часть полномочий Минюста перейдет ко ФСИН
Министерство юстиции России передаст ФСИН функцию принятия решений о нежелательности пребывания на территории страны иностранцев или лиц без гражданства. Пока же ФСИН отвечает только за запрет на въезд людей с непогашенной или неснятой судимостью.
В Министерстве юстиции России заявили о планах по передаче функции принятия решений о нежелательности пребывания на территории страны иностранцев или лиц без гражданства Федеральной службе исполнения наказаний. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.
В настоящее время ФСИН отвечает только за запрет на въезд в страну людям с непогашенной или неснятой судимостью. Таким образом, после передачи функции Минюста ФСИН будет рассматривать вопросы как о запрете на въезд, так и о нежелательности нахождения на территории России.
В Министерстве юстиции рассчитывают, что подобная мера позволит оптимизировать процесс принятия решений и подготовки материалов.
Читайте также:
Во ФСИН сообщили о пятерых вышедших на свободу пожизненно осужденных
На экс-замглавы ФСИН Коршунова возбудили пятое уголовное дело
Посольство сообщило о допросах прибывающих в Британию россиян