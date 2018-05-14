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Из зоны деэскалации "Хомс" за сутки вышли почти три тысячи боевиков и членов их семей, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко. Вышедших на автобусах доставили в Калаат-аль-Мудик, их сопровождали машины службы безопасности Сирии и кареты скорой помощи.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что из зоны деэскалации "Хомс" за сутки вышли почти три тысячи боевиков и членов их семей. Об этом пишет РИА "Новости".

Евтушенко уточнил, что через специальные пропускные пункты в районе Эр-Растана и Телль-Биса прошли 2948 человек. Их доставили в Калаат-аль-Мудик, что располагается в зоне деэскалации "Идлиб". Автобусы сопровождались машинами службы безопасности Сирии и каретами скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Вместе с тем генерал-майор Евтушенко отметил, что всего с 7 мая зону деэскалации "Хомс" покинули 16530 боевиков и членов их семей.

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