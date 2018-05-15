Политолог Исаев о ситуации вокруг иранской ядерной сделки

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Выходом из сделки по иранскому атому США прямо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава нашей дипломатии Сергей Лавров. Европа, Иран и Китай намерены сохранить сделку в силе даже без Вашингтона.

О ситуации вокруг иранской ядерной сделки в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

"У всех [на Ближнем Востоке] есть определенные фобии. Для Израиля такая фобия – это иранская опасность, которая грозит ему, с точки зрения Израиля, с территории Сирии. Угроза, что у кого-то сдадут нервы и ситуация выйдет из-под контроля, существует. Во всех этих переговорах и фобиях может сыграть роль человеческий фактор, у кого-то сдадут нервы, и дальше ситуация станет просто непредсказуемой", - полагает Исаев.

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