США заблокировали заявление Совбеза ООН по сектору Газа

Теги: Политика сша израиль сектор газа

США заблокировали процесс принятия заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором осуждается убийство палестинцев на границе Израиля и сектора Газа. Также в документе указывалось на необходимость проведения независимого расследования. Экстренное заседание СБ назначено на 15 мая.

Процесс принятия заявления председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в котором осуждается убийство палестинцев на границе Израиля и сектора Газа, а также высказывается призыв к проведению независимого расследования, заблокирован со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Times of Israel.

Уточняется, что в проекте заявления СБ выражал "огорчение и возмущение в связи с убийством гражданских", которые пользовались своим правом на мирный протест. Также в документе высказывались призывы к проведению "прозрачного и независимого расследования".

Вместе с тем отмечается, что постоянный наблюдатель Палестины при ООН выражал надежду на осуждение убийств, в то время как представитель Израиля "призывал Совет осудить ХАМАС".

Ситуацию в секторе Газа обсудят на экстренном заседании СБ ООН, которое пройдет 15 мая в 17:00 по московскому времени. Инициатива по назначению собрания исходила от Кувейта.

Ранее появилась информация, что в ходе протестов на границе Израиля и сектора Газа погибли до 52 палестинцев, около двух с половиной тысяч человек получили ранения. Протесты в регионе начались из-за открытия в Иерусалиме посольства США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва негативно воспринимает это событие, так как оно указывает на желание в одностороннем порядке ревизовать договоренности между участниками международного сообщества.

Читайте также:

Столкновения на границе сектора Газа: 55 погибших и 2 тысячи раненых

ООН не будет проводить собственное расследование гибели людей в секторе Газа

Посольство США в Иерусалиме официально открылось

Кремль отреагировал на перенос посольства США в Иерусалим