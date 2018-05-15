СМИ: в КНДР начался демонтаж ядерного полигона Пунгери

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На территории Северной Кореи начался демонтаж крупнейшего ядерного полигона страны Пунгери, пишут СМИ со ссылкой на съемки со спутников. Внимание обращают на отсутствие нескольких зданий и частичный демонтаж тоннельных рельсов, а также на прекращение активности в районе казарм.

В КНДР начались работы по демонтажу крупнейшего ядерного полигона страны в Пунгери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на 38North.

Согласно данным опубликованного на портале отчета, на снимках, сделанных после 24 апреля, замечено отсутствие сразу нескольких обеспечивавших работу Пунгери зданий. Также указывается на частичный разбор тоннельных рельсов. Вместе с тем активности в районе казарм не обнаружено.

При этом, согласно отчету, самые крупные здания в командном центре полигона пока остаются нетронутыми. По мнению наблюдателей, это связано с прежде высказанными Пхеньяном намерениями организовать публичную церемонию демонтажа Пунгери, на которой будут присутствовать журналисты.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, после которой анонсировал закрытие Пунгери в мае 2018 года. Также глава КНДР заявил о приостановке ракетных и ядерных испытаний в стране.

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