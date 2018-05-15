Послы Турции в США и Израиле отозваны для консультаций

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Турция отозвала своих послов в Израиле и США для консультаций. Это связано с ранее состоявшимся открытием посольства Штатов в Иерусалиме. МИД Турции обозначил решение Белого дома как "юридически несостоятельное". На улицах Стамбула прошли демонстрации против США и Израиля.

Послы Турции в Израиле и Соединенных Штатах Америки отозваны своей страной для проведения консультаций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Решение было принято после переноса посольства США в Иерусалим, что вызвало резкое осуждение турецкого Министерства иностранных дел: там действия Белого дома назвали "юридически несостоятельными", а гибель в ходе протестов нескольких десятков палестинских граждан - "массовым убийством".

Вместе с тем отмечается, что на улицах Стамбула состоялась многотысячная демонстрация против США и Израиля.

Открытие посольства США в Иерусалиме произошло 14 мая. Это вызвало протесты на границе Израиля и сектора Газа. В результате столкновений палестинских граждан с израильскими силовиками погибли более 50 человек, более двух с половиной тысяч получили ранения. На 15 мая запланировано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Кувейта. Вместе с тем появилась информация, что США заблокировали процесс принятия заявления председателя СБ, в котором осуждается убийство палестинцев на границе Израиля и сектора Газа.

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