Российские контрактники будут проходить ежегодный тест на наркотики

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Минобороны подготовило поправки в федеральный закон, по которым военнослужащие-контрактники будут обязаны ежегодно сдавать тест на наркотики. Положительный результат приведет к увольнению, как и отказ от сдачи анализа. Предусмотрена и возможность повторного тестирования с целью исключения диагностической ошибки.

Министерство обороны России готовится внести поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащих-контрактников обяжут ежегодно проходить тест на выявление наркотических веществ. Об этом пишут "Известия".

Уточняется, что за уклонение от исполнения новых требований будет грозить досрочное увольнение без выплаты выходного пособия. Проверки будут проходить в ходе плановой диспансеризации, при заключении контракта, а также при назначении на новую должность и перед боевым дежурством.

Особо подчеркивается, что у военнослужащего будет возможность повторно сдать тест, если первая проба даст положительный результат. Это позволит избежать диагностической ошибки. Вместе с тем, если положительный анализ все же подтвердится, контрактник будет уволен. Вступить в силу изменения должны в начале 2019 года.

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