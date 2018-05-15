Мелания Трамп успешно перенесла операцию на почках

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что операция на почках, которую перенесла его жена Мелания Трамп, прошла успешно. Первой леди сделали процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек накануне, сообщали в Белом доме.

Первая леди США успешно перенесла операцию на почках, которую ей сделали накануне. Как сообщил ее муж Дональд Трамп, Мелания пребывает в хорошем настроении.

"Процедура прошла успешно, она в хорошем настроении", - написал Трамп в Twitter. Он поблагодарил всех, кто желал выздоровления его жене.

Операцию проводили в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд. В Белом доме ранее сообщали, что речь идет о лечении доброкачественной опухоли. Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественного новообразования.

Как сообщает ABC News, Дональд Трамп после операции прилетел на вертолете в медцентр, чтобы навестить жену. Там он провел чуть больше часа. Мелания Трамп, как ожидается, будет находиться в больнице в течение недели.

Эмболизация применяется для подавления неоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.

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