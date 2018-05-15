На Украине начала свою работу "патрульная полиция Крыма"

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На Украине приступил к работе отдел патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Он будет в круглосуточном режиме контролировать приграничную зону, обеспечивать безопасность дорог, соединяющих материк с полуостровом.

В Херсонской области Украины начал работать отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе", передает РИА Новости.

На службу вышли 65 патрульных полицейских, которые разместятся в Геническом, Каланчакском и Чаплинском приграничных районах.

"В круглосуточном режиме будут патрулировать пограничную зону, будут выполнять все задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах, которые соединяют материк с полуостровом. Они будут реагировать на все заявления и обращения граждан о правонарушениях", - говорится в сообщении регионального Главного управления национальной полиции Украины.

О том, что в МВД Украины решили создать "крымский патруль", стало известно в январе. В апреле прошел отбор в его ряды.

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